Gowin zapowiada utworzenie nowej partii. „Kongres odbędzie się jesienią”

Polska Razem zamierza wraz ze środowiskami wolnorynkowej prawicy powołać nowe ugrupowanie. – Wkrótce ogłosimy powstanie tej partii. Kongres odbędzie się jeszcze tej jesieni zapowiedział Jarosław Gowin w rozmowie z TVN24. Minister szkolnictwa wyższego zapewnił, że nowa partia będzie częścią obozu Zjednoczonej Prawicy. Były minister sprawiedliwości dodał, że nazwa nowej partii nie została jeszcze wybrana. Polityk dodał, że w ten sposób będzie chciał wzmocnić rządzącą koalicję. – Skoro dołączają do nas nowe środowiska polityczne i samorządowe, to rzeczą naturalną jest także zmiana szyldu. Jest za wcześnie by o tym mówić. To nie będą bezpartyjni samorządowcy. Do tego projektu nie wejdą – tłumaczył Gowin. Zapytany o to, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości wiedzą o jego planach, Gowin powiedział, że „najważniejsze osoby w PiS wiedzą o utworzeniu nowego ugrupowania i są tym faktem usatysfakcjonowane” .

W rozmowie z TVN 24 Jarosław Gowin odniósł się również do słów Ryszarda Terleckiego, który krytycznie odniósł się do zmian w szkolnictwie wyższym. – Te słowa marszałek wypowiedział nie znając projektu ustawy, bo przed jej pokazaniem. Nie byłoby dobrym zwyczajem polemizowanie wewnątrz obozu rządowego. Zaproszę marszałka Terleckiego na dobrą kawę. Przedyskutujemy ten projekt. Jestem przekonany, że go przekonam – powiedział minister. – Na pewno prezes Kaczyński, tak i ja sam, ma rozmaite znaki zapytanie i wątpliwości co do niektórych rozwiązań, ale zapoznałem go z tym projektem, jeszcze przed pokazaniem opinii publicznej. Miałem wrażenie, że jest do tego projektu przekonany – dodał Gowin.