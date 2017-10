Były funkcjonariusz SB i bohater piosenki Kukiza został zatrudniony w kontrwywiadzie

Dr Jan Kudrelek od kilku miesięcy jest zatrudniony w biurze prawnym Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Do jego zadań należy m.in.opiniowanie problemów SKW z dziedziny prawa karnego i administracyjnego. Dziennikarze TVN 24 ustalili, że Kurdelek zanim trafił do SKW był na policyjnej emeryturze. Wcześniej prowadził zajęcia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Dr Kudrelek jest również bohaterem piosenki Pawła Kukiza Kundelek Antka Policmajstra, która została napisana w 2014 roku. Na początku utworu Kukiz zamieścił fragment podania o przyjęcie do Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Dzierżyńskiego napisanego przez Kudrelka. Doktor sam podkreślał, że pracuje w organach Służby Bezpieczeństwa. Kukiz przytoczył także opinię IPN w jego sprawie, która jednoznacznie potwierdza, że obecny pracownik SKW był związany z SB.

Szefowie SKW pytani przez dziennikarzy TVN twierdzą, że nie ma możliwości, aby nie zauważono przeszłości dr Kudrelka podczas rekrutacji. MON ani minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński nie odpowiedzieli na pytania TVN 24 w jaki sposób były funkcjonariusz PRL znalazł zatrudnienie w SKW i jak to się ma do obowiązującej od 1 października ustawy dezubekizacyjnej oraz zapowiedzi, że w służbach nie ma już żadnych pracowników związanych z SB.