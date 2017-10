Kolejna linia lotnicza rezygnuje z połączeń do Polski

Jak podaje portal Fly4free, irlandzki przewoźnik rozpocznie likwidowanie połączeń lotniczych od 28 października bieżącego roku. Obecnie samoloty tej firmy latają do Dublina 4 razy w tygodniu. Przedstawiciele Aer Lingus od dawna zapowiadali rezygnację z nierentownych krótkich połączeń po Europie i skupiali się na rozwoju siatki dalekich tras. Jednocześnie Aer Lingus cały czas rozmawia z Ryanairem w sprawie współpracy i wspólnego biletu. Tak, by Ryanair dowoził dla partnera pasażerów na dalekie trasy do irlandzkich hubów tej linii lotniczej. Prezes IAG Willie Walsh podczas World Routes w Barcelonie powiedział, że współpraca obu przewoźników powinna się zacząć przed sezonem letnim 2018 roku. Obecnie Aer Lingus realizuje połączenia z Polski wyłącznie do Irlandii i USA (Nowy Jork).

Oznacza to, że pasażerowie będą skazani na korzystanie z usług Ryanair, który lata do Dublina raz dziennie z portu lotniczego w Modlinie. Niestety i ten przewoźnik zmaga się z problemami i będzie odwoływać kolejne loty. Nad firmą wisi niebezpieczeństwo strajku własnych pilotów, którzy grożą również odejściem do konkurencyjnej Norwegian lub easyJet. Powodem są zaległości w przyznawaniu urlopów. Do końca października Ryanair będzie odwoływać kilkadziesiąt lotów dziennie, w tym z Polski.