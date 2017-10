Kaczyński skomentował sukces polskich piłkarzy i awans na mundial

Jarosław Kaczyński skomentował w rozmowie z dziennikarzem Wirtualnej Polski mecz pomiędzy piłkarskimi reprezentacjami Polski i Czarnogóry. Zwycięstwo 4:2 oraz dobra gra podczas eliminacji dały Polakom awans na mundial w 2018 roku. – Jak było 2:0, to się mecz podobał. jak 2:2 - to nie, ale jak było 4:2, to się znów podobało – powiedział prezes PiS. Zapytany o to, czy chwilami mecz był dramatyczny, Jarosław Kaczyński powiedział, że „niestety tak” .

Polskim piłkarzom pogratulował wcześniej m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk oraz prezydent Andrzej Duda, który tuż po meczu spotkał się z zawodnikami w szatni. – W 78 minucie wprawdzie już myślałem, że będę wzywał lekarzy, ale potem pokazaliście panowie kto tu rządzi – żartował prezydent. – Jestem wam wdzięczny, bo na tak grającą polską reprezentację ludzie w Polsce naprawdę długo czekali. Dziękuję trenerowi, zespołowi i całemu sztabowi. Pokazujecie klasę i nie tylko samym graniem, ale też zachowaniem i tym, jak się prezentujecie – podsumował Andrzej Duda.

Polscy piłkarze jadą na mundial do Rosji

Reprezentacja Polski po 12 latach przerwy awansowała na mistrzostwa świata w piłce nożnej, które odbędą się w 2018 roku w Rosji. Na PGE Narodowym polskich piłkarzy dopingowało 58 tys. fanów. Drużyna Adama Nawałki zapewniła sobie grę na mundialu dzięki wygranej 4:2 z Czarnogórą. Polacy do przerwy prowadzili 2:0 po bramkach Krzysztofa Mączyńskiego i Kamila Grosickiego. Gorąco zrobiło się w ostatnim kwadransie, gdy goście zdołali wyrównać dzięki trafieniom Mugosy i Tomasevicia. Zwycięstwo i awans zapewniły jednak gole Roberta Lewandowskiego i samobójczy Filipa Stojkovicia po dwóch fatalnych błędach czarnogórskiej obrony.

