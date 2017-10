„Z całą siłą za Misiło!” Internauci już wybrali nowego szefa Nowoczesnej

Galeria:

Piotr Misiło oczami internautów. Akcja poparcia dla kandydata na szefa N.

#TeamMisiło, #MisiłoMusisz, #Misilo2020 i #MuremZaMisilo to najpopularniejsze hasztagi, pod którymi zbierają siły zwolennicy posła Nowoczesnej. W niedzielę 8 października Piotr Misiło ze Szczecina za pośrednictwem Facebooka rzucił wyzwanie Ryszardowi Petru. Zapowiedział, że zamierza kandydować na szefa partii podczas listopadowej Konwencji Wyborczej Nowoczesnej.

„Nie korzystamy z doradców, z usług ludzi, którzy mogliby nas ostrzec przed błędami. To różni mnie zdecydowanie od Ryszarda. Całe życie uprawiałem sport, grałem w piłkę nożną i to był zespół. Partia wodzowska sterowana przez jednego człowieka to nie jest efektywne działanie, ja stawiam na drużynę” – podkreślał swoje atuty w rozmowie z „Wprost” kandydat na nowego szefa N.