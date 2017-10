Którym politykom ufają Polacy? Zobacz wyniki najnowszego sondażu

Sondaż zaufania do polityków został przeprowadzony przez ośrodek IBRiS na zlecenie portalu Onet.pl metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych w dniach 4-5 października na reprezentacyjnej próbie losowej dorosłych Polaków. Wyniki badania opinii publicznej to z pewnością dobra wiadomość dla prezydenta Andrzeja Dudy, który umocnił się na pozycji lidera. Głowie państwa ufa obecnie 48 proc. Polaków. W porównaniu z poprzednim sondażem jest to wzrost o 0,8 punktu procentowego. Brak zaufania do prezydenta deklaruje 40,2 proc. badanych. Na drugim miejscu w rankingu nieoczekiwanie znalazł się wicepremier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 36,6 proc. ankietowanych. Brak zaufania do ministra finansów deklaruje 29,6 proc. respondentów. Co ciekawe, aż 13,1 proc. badanych nie potrafiło powiedzieć, jaką funkcję w rządzie sprawuje Mateusz Morawiecki.

Na podium w rankingu zaufania znalazła się również premier Beata Szydło, której ufa 35 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim badaniem jest to spadek o 5,5 punktów procentowych. Szefowej polskiego rządu nie ufa 48,8 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach znaleźli się Paweł Kukiz, Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk czy Władysław Kosiniak-Kamysz.

Na czele rankingu zaufania niezmiennie znajduje się szef MON Antoni Macierewicz, któremu nie ufa 70,8 proc. badanych. W porównaniu z poprzednim badaniem jest to wzrost o 4,1 punktu procentowego. Kolejne miejsca zajęli lider PO Grzegorz Schetyna, któremu nie ufa 56,8 proc. badanych, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński (55,2 proc.) oraz Ryszard Petru (55,8 proc.). Analizując kolejność w rankingu zaufania już drugi miesiąc z rzędu zauważamy wyraźną dominację polityków obozu rządzącego i zadyszkę opozycji. Najwyżej notowanymi politykami spoza Zjednoczonej Prawicy są Paweł Kukiz i lider PSL – Władysław Kosiniak-Kamysz mówi Marcin Duma z ośrodka IBRiS.