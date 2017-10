Przed siedzibą PiS na Nowogrodzkiej powstaje ogrodzenie. „Czują się zagrożeni, proszę się nie dziwić”

Prezesem spółki Srebrna jest Małgorzata Kujda, która objęła posadę po mężu Kazimierzu, który został w ostatnich wyborach szefem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Janina Goss, która wspomaga prezes, za rządów PiS weszła do rad nadzorczych PGE i BOŚ. W spółce są m.in. także: Barbara Wojnarska – żona ministra Adama Lipińskiego wiceprezesa PiS, Jacek Rudziński i Jacek Cieślikowski, czyli kierowcy prezesa PiS, kuzyn Jarosława Kaczyńskiego Grzegorz Jacek Tomaszewski oraz asystentka Jarosława Kaczyńskiego Barbara Skrzypek.

Prezes Srebrnej Małgorzata Kujda, pytana przez dziennikarza portalu Onet.pl Kamila Dziubka o budowę ogrodzenia, na początku zdawała się zupełnie nie zdawać sprawy z tego, o co chodzi. Pytała m.in. „gdzie powstaje ogrodzenie” i zaznaczała, że „nie wie o co chodzi”. Po wtajemniczeniu przez dziennikarza, że parkan stawiany jest w miejscu, gdzie obecnie jest szlaban grodzący wjazd na parking przed siedzibą PiS, stwierdziła, że „już wie, o co chodzi”. – Wielu najemców naszych lokali skarżyło się, że czują się zagrożeni. Boją się o siebie i ich samochody. Tam się co chwilę coś dzieje, więc proszę się nie dziwić, że w końcu ktoś poprosił o rozwiązanie tego problemu – przekazała.