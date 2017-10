Mocne wejście CBA do klubu nocnego. Zatrzymano 4 osoby podejrzane o korupcję

Do klubu dla mężczyzn na Nowym Świecie z niezapowiedzianą wizytą wpadli we wtorek 10 października agenci CBA. Nie czekając na otwarcie drzwi, wyłamali je własnymi metodami, po czym na gorącym uczynku dokonali zatrzymania trzech osób. Podstawą do całej akcji było przyjęcie łapówki. Według informacji podawanych na Twitterze przez PAP, złapani na gorącym uczynku mężczyźni podejrzewani są o powoływanie się na wpływy w wymiarze sprawiedliwości.

Funkcjonariuszy oraz rzecznik prasowego Centralnego Biura Antykorupcyjnego nie udzielają obecnie informacji na temat śledztwa. Jak tłumaczą, jest to niewskazane na obecnym jego etapie. Poseł Platformy Obywatelskiej Bogusław Sonik poinformował na Twitterze, że akcja miała miejsce w klubie Hustler, zlokalizowanym w kamienicy na Nowym Świecie w Warszawie. Według jego informacji funkcjonariusze oprócz wejścia frontowego zabezpieczyli także podwórko.

Dziennikarze Onetu informują z kolei, że zatrzymana została czwarta osoba. Podają też kwoty przekazywanych łapówek – to kilkaset tysięcy euro. Podkreślają, że siłowe wejście do lokalu było zgodne z prawem, a na miejscu cały czas trwa akcja zabezpieczania dowodów.