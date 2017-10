Protest głodowy lekarzy rezydentów zawieszony. Czekają na efekty rozmów z premier Szydło

Protestujący rezydenci o 8 zawieszą protest głodowy, który trwał od 10 dni. Na godzinę 13 planowane jest spotkanie z premier Beatą Szydło w Centrum Dialogu Społecznego. Dalsze losy protestu będą uzależnione od wyniku rozmów z szefową rządu. Lekarze domagali się spotkania z Beatą Szydło po fiasku rozmów z ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem. Mimo tego, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Jarosław Biliński powiedział, że ostatnie spotkanie z szefem resortu zdrowia było zupełnie inne niż poprzednie rozmowy, ponieważ po raz pierwszy tak naprawdę rozmawiano o postulatach. – Wcześniej mówiono nam, że pan minister nie ma prerogatyw do tego, aby się tym zajmować. Dali nam do zrozumienia, że premier jest otwarta na nasze postulaty, więc my też musimy zrobić krok do tyłu i spróbować podjąć rozmowy – tłumaczył. Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił, że „cele zostały ustalone takie same, jednak różnica dotyczy tempa ich realizacji” . – My musimy dbać o budżet, jednak znaleźliśmy płaszczyzny do dalszej rozmowy – podkreślił.

„Udajcie się do domu”

Minister Konstanty Radziwiłł na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia 9 października stwierdził, że prowadzony protest zwiększył świadomość społeczną, jeśli chodzi o problemy służby zdrowia. Szef resortu zdrowia zaapelował również do lekarzy o zmianę formy protestu. Jego zdaniem ta dramaturgia „przyniosła już efekty”. – Warto byłoby, żeby państwo choćby po tej komisji udali się do domu, co nie znaczy zwinęli sztandary i wycofali się z postulatów, które prezentują. We współpracy możemy osiągnąć bardzo dużo – mówił Radziwiłł, a jego wypowiedź cytowała stacja Polsat News.

Od rozpoczęcia strajku głodowego już kilka osób musiało przerwać tę formę protestu ze względu na zły stan zdrowia. – Lekarz zdaje sobie sprawę, jakie skutki wywołuje wielodniowy głód dla organizmu, dla stanu fizycznego, ale też dla stanu psychicznego. Skutki są naprawdę ogromne. Wczoraj jedna z koleżanek lekarek rezydentek zasłabła podczas komisji. Widać wycieńczenie na ich twarzach. Widać ogromne zmęczenie psychiczne – komentował na antenie RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz, który z wykształcenia sam jest lekarzem. Jak podkreślił, jego zdaniem rezydenci zdecydowali się na taką formę protestu, bo „zostali do tego de facto zmuszeni”. – Wykorzystali wszystkie możliwe ścieżki porozumienia, protestowali pokojowo, „adoptowali” posłów, robili wiele, wiele rzeczy – tłumaczył lider ludowców.