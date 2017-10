Karczewski zdradza szczegóły zmian w ordynacji wyborczej. „Likwidacja JOW, dwie komisje wyborcze...”

Stanisław Karczewski zapowiedział na antenie radiowej Jedynki, że PiS nie planuje likwidacji drugiej tury wyborów. Zmianie ulegnie jednak sposób wyborów kandydatów. – Chcemy zlikwidować okręgi jednomandatowe w małych miejscowościach, ponieważ one nie odzwierciedlają poglądów mieszkańców – tłumaczył. Ponadto, PiS chce zaproponować wprowadzenie dwóch komisji - jedna miałaby pracować przez cały okres wyborów i zamykać pomieszczenie komisji, a druga byłaby odpowiedzialna tylko i wyłącznie za liczenie głosów. To jest potrzebne, żeby była pełna koncentracja. Nowa komisja będzie wypoczęta, a czasami takie liczenie trwa bardzo długo – dodał polityk PiS.

Pytany o zasadę, że tylko partie mogą wystawić kandydatów, marszałek Senatu stwierdził, że to plotki, które chyba specjalnie serwuje opozycja, żeby wprowadzić zamęt, a on sam nie słyszał o takiej propozycji. Z zapowiedzi marszałka Senatu wynika, że zmiany miałyby obowiązywać już od najbliższych wyborów samorządowych, które odbędą się na jesieni 2018 roku.

W wyborach wystartują tylko partie?

W poniedziałek 9 października w mediach pojawiła się informacja, że PiS planuje zmiany w ordynacji wyborczej, które miałyby polegać na umożliwieniu startu w wyborach tylko i wyłącznie partii politycznych. Pomysł od razu skrytykował Paweł Kukiz, którego formacja jest ruchem, a nie partią. Do sprawy odniosła się podczas konferencji prasowej rzeczni klubu PiS Beata Mazurek. – Wszystko to zależy od tego, jak zostanie przeprowadzona reforma wymiaru sprawiedliwości. Prezydent Duda nie ukrywał tego, że jeżeli propozycje przedstawione przez nas nie spełnią jego oczekiwań, to będzie je wetował. Wszystko zależy od tego, czy uda nam się skutecznie reformę wymiaru sprawiedliwości przeprowadzić. Jeśli tak, to będą następne reformy – tłumaczyła Beata Mazurek.

Rzecznik klubu PiS zaprzeczyła jednak, jakoby Prawo i Sprawiedliwość chciało wprowadzić rozwiązanie polegające na umożliwieniu startu w wyborach jedynie partiom politycznym. – Z całą pewnością nie ma takich rozwiązań, że chcemy dać możliwość kandydowania tylko i wyłącznie partiom politycznym w wyborach samorządowych. Rozumiem, że to taki krok Pawła Kukiza do przodu, żeby sięgnąć po pieniądze na partie polityczne z budżetu państwa, a więc sięgnąć po środki, które tak krytykował – mówiła Mazurek na briefingu w Sejmie.

