Rzecznik prezydenta: Ze strony prawicy na prezydenta wylewana jest fala hejtu

Zapytany o to, czy czyta prawicowe fora oraz gazety, rzecznik prezydenta odparł, że „czyta z obowiązku, nie dla przyjemności” . – Jak czytam, jaka jest tam często fala niemal hejtu wylewana na prezydenta, na którego jeszcze te osoby deklarują, że kilkanaście miesięcy temu czy dwa lata temu głosowały, które były z prezydentem, a dzisiaj jest prezydentem, który jest otoczonymi mackami WSI i SB, to łapię się za głowę, o co chodzi – mówił Krzysztof Łapiński w rozmowie z RMF FM.

„Po dwóch wetach atak przyszedł ze środowisk prawicowych”

– Można sobie sprawdzić w przestrzeni publicznej, z jakich środowisk, od jakich polityków czy dziennikarzy przyszły ataki (…) Prezydent to powiedział w pewien sposób opisowy, ale minister Ziobro chyba poczuł się wywołany przez prezydenta i się do tego odniósł – ocenił rzecznik prezydenta. Krzysztof Łapiński przypomniał, że „prezydent w jednym z wywiadów odnosił się do pewnych rzeczy, że po dwóch wetach i podpisaniu jednej ustawy, taki dość mocny atak przyszedł od środowisk prawicowych, od części obozu Zjednoczonej Prawicy” . – To nie był atak, który jest na co dzień, z którym się spotykamy, od środowisk lewicowo-liberalnych, opozycji. To było dla nas w pewien sposób dość zaskakujące i niespotykane – tłumaczył polityk.

Łapiński przyznał, że „czasami się zastanawia, jak to jest, bo zdarza się, że ci, którzy hejtują to są osoby, które dają swoje zdjęcie, imię i nazwisko” . – Wchodzisz na ten profil i tam ktoś się przedstawia jako mąż, chrześcijanin, ojciec, patriota, tutaj biało-czerwona flaga, różaniec w ręku. I za chwilę hejt i bluzgi – mówił Krzysztof Łapiński, dodając, że „to zjawisko powinno być przeanalizowane przez psychologów społecznych” .

„Od 15 lat związany jestem z PiS i nagle się dowiaduję, że jestem jakiś WSI”

– Dla mnie to zaskakujące w tym sensie, że jestem człowiekiem obozu prawicowego. Od ponad 15 lat całe moje życie zawodowe czy jeszcze na studiach jestem związany z prawicą, definiuje się jako osoba o prawicowych poglądach. Z PiS-em jestem związany od 15 lat i nagle się dowiaduję, że jestem jakiś UWolem, esbekiem, WSI – zaznaczył Łapiński, .

„Prezydent na razie podtrzymuje decyzję Lecha Kaczyńskiego”