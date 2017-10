Mikrowłókna plastiku w wodzie pitnej. Czy są one groźne dla naszego zdrowia?

Według najnowszych badań naukowców z Orb Media dotyczących wody pitnej na całym świecie wynika, że w wodzie mogą znajdować się mikrowłókna plastiku. Wyniki badań wskazują, że substancje znajdują się niemal we wszystkich krajach na kuli ziemskiej. Skąd się w niej wzięły? Czy są szkodliwe dla zdrowia? I w jakiej wodzie te mikrowłókna mogą się w znaleźć, a w jakiej raczej nie powinny? Dlaczego są one nazywane „końmi trojańskimi” ? Beata Krasnodębska-Ostręga z Wydziału Chemii UW opowiada o tym, co znajduje się w wodzie, którą spożywamy. Ekspertka zauważyła jednak, że jeśli woda pochodzi z ujęć głębinowych, wówczas trudno mówić o mikrowłóknach plastiku. – Już w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych pochylano się nad tym problemem. Wyniki analiz są jednoznaczne: ujęcia głębinowe czy po prostu nasza zwykła kranówka są z pewnością bezpieczniejsze niż wody znajdując się w plastikach. Odnośnie kranówki nie ma jednak aż tak specjalistycznych i szczegółowych badań – dodała dr Krasnodębska-Ostręga. Specjalistka wyjaśniła także, jak ważna jest nasza świadomość ekologiczna.