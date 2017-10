Więził swojego 4-letniego syna w łazience. Bił chłopca i nie podawał mu jedzenia

Siniaki na ciele chłopca dostrzegły pracownice przedszkola, do którego uczęszczał. Kobiety przypuszczając, że obrażenia mogą być wynikiem pobicia, zawiadomiły Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie. Kiedy podejrzenia o pobiciu się potwierdziły, informacja została przekazana dzielnicowym z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Policjanci wraz z pracownicami ośrodka pomocy społecznej zajęli się wyjaśnieniem sprawy. Okazało się, że chłopiec był niegrzeczny. To zdenerwowało jego ojca na tyle, że pobił czterolatka kijem i kazał mu przez wiele godzin klęczeć na podłodze. Następnie na kilka dni zamknął syna w łazience i zakazał z niej wychodzić. Nie podawał też dziecku posiłków. Chłopiec musiał spać na podłodze.

Funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania poszkodowanego chłopca i zatrzymali 41-letniego mężczyznę. Sąd zadecydował, że mieszkaniec Lubina tymczasowo trafi na trzy miesiące do aresztu. Chłopczyk obecnie przebywa pod opieką rodziny. Policja zapewnia, że jest bezpieczny. Jego ojcu grozi kara od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.