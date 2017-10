Bielan zdradza szczegóły dot. poprawek PiS do prezydenckich projektów

Adam Bielan pytany o to, czy Senat jest uwzględniony w owych poprawkach zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość prezydentowi, odpowiedział, że „niekoniecznie”. W przypadku pata decydować miałby również Sejm, jednak w nieco inny sposób, niż formułował to dotąd prezydent i Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich projektach.

– To są poprawki, które gwarantują określoną liczbę miejsc opozycji – dodał Bielan. Jak stwierdził, „duża część tej piętnastki – co najmniej 6 osób – to będą osoby, które będą miały poparcie klubów opozycyjnych”.

– Nie rozpoczniemy procedowania tych zmian przed załatwieniem kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości. Sądzę, że to może mieć miejsce w listopadzie, grudniu. Mamy jeszcze trochę czasu, bo zmiany w ordynacji – zgodnie z orzeczeniem TK – wejść w życie na pół roku przed rozpoczęciem wszystkich czynności wyborczych. Jeżeli dobrze liczę, pewnie w styczniu – dodał Bielan.

Poprawki przekazane prezydentowi

We wtorek prezydent Andrzej Duda otrzymał poprawki PiS do projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. O tym, że poprawki do projektów ustaw dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego trafią na biurko prezydenta, informowała w poniedziałek rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. – Została przekazana informacja przez pana prezesa, że propozycje dotyczące zmian w sądownictwie zostaną przedstawione panu prezydentowi jutro i że one wypełniają oczekiwania pana prezydenta co do zmian, jakich oczekiwał od środowiska PiS. Mamy więc nadzieję, że spotka się ta propozycja z przychylnością pana prezydenta – przekazała rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek. Pytana o to, czy odbędzie się spotkanie Duda-Kaczyński, Mazurek odpowiedziała, że „takie były zapowiedzi, że ono będzie”. Dodała przy tym, że trzeba dać czas prezydentowi Andrzejowi Dudzie na zapoznanie się z propozycjami, które „wypełniają jego oczekiwania”.

Weto prezydenta i propozycje Dudy

24 lipca prezydent Andrzej Duda zawetował dwie ustawy przygotowane przez PiS - dotyczące zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w Sądzie Najwyższym. W opinii głowy państwa część przepisów była niekonstytucyjna. W związku z tym, prezydent zapowiedział przygotowanie własnych projektów ustaw. W trakcie prac nad nowymi przepisami, odbyły się konsultacje z przedstawicielami wszystkich klubów parlamentarnych. W poniedziałek 25 września prezydent ogłosił wyniki prac nad nowymi ustawami.