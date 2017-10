Andrzej Duda: Nowa konstytucja za 2-3 lata. Później kolejna za 20-30

W środę 11 października Andrzej Duda uczestniczył w kolejnej z serii konferencji przed zapowiedzianym referendum konstytucyjnym. Na spotkaniu zatytułowanym „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o samorządzie” przekonywał o potrzebie debaty na temat zmian w ustroju państwa. Jako jedne z wad obecnej konstytucji przedstawiał brak zapisanego w niej członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz NATO i co za tym idzie – wątpliwości co do suwerenności kraju. – Ja to referendum zdecydowanie chcę przeprowadzić. Chciałbym żeby ono się odbyło. Jest dla mnie niezwykle ważne to, żeby właśnie Polacy wskazali, jaka jest ich wizja państwa nawet nie dla nas, ale dla naszych dzieci, wnuków, daj Boże prawnuków – mówił.

Podczas swojego wystąpienia Duda zaznaczał, że konstytucja nie musi być dana raz na zawsze. „Ja zakładam, że jeżeli przeprowadzilibyśmy znaczącą czy to reformę konstytucyjną, czy wprowadzili nową konstytucję, to jest to znów konstytucja na 20, 25, czy 30 lat” – oświadczył. „Konstytucja z 1997 roku i tak jest konstytucją absolutnie co najmniej na 25 lat, ponieważ nie zakładam, abyśmy w tym zakresie nową regulację w ciągu dwóch, czy trzech lat wprowadzili” – mówił dalej.