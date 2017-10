Kukiz ostro o Gowinie. „Będzie za każdym, kto daje mu jakąś pozycję”

– Jarosław Gowin to koniunkturalista. To człowiek, który pod hasłami wolnorynkowymi mówi, że będzie wzmacniał obóz władzy, a obóz władzy ma rys socjalistyczny. Ten, kto się da na to nabrać, jest frajer. Gowin będzie za każdym, kto daje mu jakąś pozycję i możliwość zatrudniania swoich w spółkach Skarbu Państwa – mówił Paweł Kukiz.

Lider Kukiz'15 odniósł się do kwestii zmiany ordynacji wyborczej i ocenił,że czeka nas „powrót do bolszewizmu”. – Oni chcą po prostu zrobić wszystko, żeby zawłaszczyć państwo. Jak powiedziałem o tej partii, statut będzie sobie leżał w szufladzie. Nie założę partii, natomiast nie wiem, czy nie wymyślą nagle, że tylko podmioty partyjne mogą startować w wyborach. Nie wiem czy nie zmienią ordynacji wyborczej – takie mnie słuchy dochodzą, nie będę wchodził w szczegóły, ale jest to możliwe – by tylko dwa duże podmioty partyjne, czyli PO-PiS, mogły partycypować tak w samorządach, jak i w parlamencie, a całe te małe podmioty zostaną wchłonięte. Znowu wracamy do bolszewizmu – podkreślił.

„Bierzecie kreatury, a fachowców wywalacie na bruk”

Kukiz pytany był również o słynną ostatnio osobę dr Jana Kudreleka, byłego funkcjonariusza SB zatrudnionego w centrali Służby Kontrwywiadu oraz bohatera piosenki Pawła Kukiza. Na początku utworu Kukiz zamieścił fragment podania o przyjęcie do Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW im. Dzierżyńskiego napisanego przez Kudrelka. Doktor sam podkreślał, że pracuje w organach Służby Bezpieczeństwa. Kukiz przytoczył także opinię IPN w jego sprawie, która jednoznacznie potwierdza, że obecny pracownik SKW był związany z SB.

– Bierzecie takie kreatury różne, a prawdziwych specjalistów, fachowców wywalacie na bruk – zwracał się do Antoniego Macierewicza Kukiz w programie "Kropka nad i". – Ja jeszcze rozumiem jakieś spotykanie się przy kawie... Można się nie zgadzać światopoglądowo, ale lubić się jako ludzie, ale zatrudnianie człowieka z przeszłością esbecką, ta słabość do byłych funkcjonariuszy to albo coś tutaj jest na rzeczy, albo taki jest bałagan w służbach, że oni nie wiedzą, kogo zatrudniają – zaznaczył.