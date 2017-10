Nad Polskę nadciąga bardzo silny wiatr. Wydano ostrzeżenia

IMGW wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia w związku z silnym wiatrem, który występuje na zachodzie i północy kraju. Ostrzeżenia dotyczą województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.

Alert drugiego stopnia obowiązuje w woj. pomorskim. Wiatr może tam osiągnąć prędkość do 100 km/h. TVN Meteo podkreśla, że najtrudniejsza sytuacja zapanuje na wschodnim Wybrzeżu. Powieje z siłą 7 do 8, a w porywach do 9-10 stopni w skali Beauforta.

W związku z niebezpieczną sytuacją pogodową, ostrzeżenia wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Po Ksawerym nadciąga Ofelia

Po przejściu orkanu Ksawery Europa musi szykować się na uderzenie kolejnego żywiołu. Tym razem zagrożenie stanowi huragan Ofelia, który uformował się na Atlantyku. Wiatr wieje z prędkością do 120 kilometrów na godzinę i towarzyszą mu ulewne deszcze. Według „Washington Post”, żywioł najpierw uderzy w wybrzeże Portugalii i Hiszpanii, a później przesunie się na północ i na początku przyszłego tygodnia dotknie Irlandię i Szkocję. Zdaniem meteorologów, wiatr cały czas przybiera na sile i wkrótce może osiągnąć prędkość nawet 150 km/h. Przewiduje się, że wraz z upływem czasu huragan będzie przekształcał się w burzę tropikalną.