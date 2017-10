Prezydent: Podpiszę ustawę zakazującą aborcji eugenicznej

Niebawem do Sejmu ma trafić projekt obywatelski, którego celem jest likwidacja prawa do tzw. aborcji eugenicznej, czyli przerywania ciąży z powodu nieuleczalnej choroby płodu. W wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego” prezydent zapowiedział co zrobi, jeśli taka nowelizacja zostanie przyjęta przez parlament. Andrzej Duda stwierdził, że „te dzieci, jeśli uda im się przeżyć, są bardzo szczęśliwe”. Dodał też, że „to są wspaniali ludzie, którzy swoim życiem mogą zrobić wiele dobrego”. Według prezydenta obowiązujące aktualnie prawo jest nie do przyjęcia. W związku z tym ma zamiar podpisać ustawę zakazującą aborcji eugenicznej.

W tym samym wywiadzie prezydent zdementował też pogłoski o zakładaniu przez niego nowej partii. – Absolutnie nie zamierzam tego robić, nawet o tym nie myślę. Chcę jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki prezydenckie – powiedział.

Andrzej Duda skomentował także domniemany konflikt z Prawem i Sprawiedliwością, który miał zaistnieć po zawetowaniu ustaw o SN i KRS. Prezydent wyraził żal, że posłowie nie konsultowali się z nim w trakcie przygotowywania projektów ustaw o sądach. Stwierdził też, że po ich zawetowaniu „najostrzej krytykowali go politycy, którzy w 2011 roku dokonali rozłamu w PiS”. Jego zdaniem podobna sytuacja zaistniała, kiedy Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński. – Co do samych wet - nie jestem szczęśliwy, że musiało do nich dojść. To była trudna decyzja, poprzedzona wielogodzinnymi analizami prawnymi ustaw – wyjaśnił Duda. Zdaniem prezydenta zmiany muszą być wprowadzane tak, aby Polacy je akceptowali oraz przy utrzymaniu spokoju w społeczeństwie.