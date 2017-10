Popek chce zostać posłem. Wystartuje w wyborach z list partii Korwina-Mikke?

– Będę politykiem, bo startuję na posła. Nie zdradzę nic więcej, nie zdradzę, z jakiej partii – powiedział w jednym z niedawnych wywiadów Paweł Mikołajuw znany jako Popek muzyk zespołu Gang Albanii. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że kontrowersyjny raper może wystartować z list ugrupowania Wolność Janusz Korwina-Mikke. Według dziennikarzy obaj panowie mieli się spotkać pod koniec września i ustalić pewne szczegóły dotyczące startu Popka w wyborach parlamentarnych. Korwin-Mikke miał powiedzieć, że „pan Popek zrobił na nim bardzo dobre wrażenie” . – On oczywiście odgrywa na scenie potwora i za to mu płacą. Ale ja traktuję to jako pozę – dodał.

O tym, że muzyk faktycznie poważnie myśli o tym, żeby zostać politykiem może świadczyć nagranie, które pojawiło się na portalu Youtube.

W krótkim filmiku Popek przedstawił swoje poglądy dotyczące służby zdrowia, systemu podatkowego oraz przyjmowania migrantów.

Nagranie kończy się słowami Panie Januszu, widzimy się jutro, co może sugerować bezpośredni zwrot do lidera ugrupowania Wolność.

Kim jest Popek?

Popek znany jest przede wszystkim z występów w grupach hip-hopowych. Swoją karierę rozpoczął w zespole Firma. Szerokiej publiczności jest znany przede wszystkim jako członek zespołu Gang Albanii, który tworzy wraz z Robertem M i Borixonem. W 2015 roku ukazała się ich pierwsza płyta. Grupa była wielokrotnie krytykowana za kontrowersyjne teksty, które są pełne wulgaryzmów. Raper do niedawna miał problemy z prawem, wystawiono za nim europejski nakaz aresztowania, jednak w kwietniu tego roku został zniesiony, dzięki czemu Popek mógł wrócić do kraju. W 2012 roku Paweł Rak wytatuował sobie gałki oczne i wykonał skaryfikację na twarzy. Dwa lata później zastąpił naturalne zęby protezą ze złota.