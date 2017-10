Autobusy, kajaki, ciężarówki. Prezydent Duda ma do dyspozycji ponad 90 pojazdów

Kancelaria Prezydenta poinformowała na swojej oficjalnej stronie, że zakończono przyjmowanie ofert w przetargu związanym z „ubezpieczeniem majątku oraz odpowiedzialności cywilnej KPRP oraz Centrum Obłsugi KPRP, a także ubezpieczeniem pojazdów oraz jednostek pływających KPRP” . Ubezpieczeniem miały zostać objęte m.in. obiekty takie jak Pałac Prezydencki, Belweder czy nieruchomości przy ulicy WIejskiej, Maszyńskiego oraz Frascati.

Z udostępnionych dokumentów wynika, że do dyspozycji prezydenta jest aż dziewięć jednostek pływających: trzy skutery wodne, luksusowa łódź Corsivia, a także pięć kajaków. Ponadto, Kancelaria Prezydenta posiada również jacht Casco. Ponadto, prezydent Andrzej Duda może korzystać z 85 pojazdów mechanicznych: 72 samochodów, 11 ciężarówek oraz 2 autobusów. Jak podaje Kancelaria Prezydenta, koszty ubezpieczenia tych pojazdów są szacowane na ponad 2 miliony złotych.

Na co wydaje pieniądze Kancelaria Prezydenta?

Ubezpieczenia pojazdów do tylko niektóre z wydatków Kancelarii Prezydenta. Najwięcej (ponad 5 milionów złotych) Kancelaria Prezydenta wydała na produkcję orderów, odznaczeń oraz ich miniatur.. W ubiegłym roku tylko jedno zamówienie na wykonanie futerałów do orderów opiewało na kwotę blisko pół miliona złotych. Koszt wykonania medali wręczanych przez prezydenta małżeństwom z długim stażem to aż 2,1 miliona złotych. Prezydent ma także zapewniony codzienny monitoring mediów, na który przeznacza miesięcznie 58 tysięcy złotych. Za nekrologi, które pojawiły się w prasie Kancelaria Prezydenta zapłaciła 547 tysięcy złotych. Z kolei tablica pamiątkowa poświęcona Lechowi Kaczyńskiemu pochłonęła 27 tysięcy złotych. Wynajem czterech specjalnych kabin do palenia tytoniu to koszt 47 tysięcy złotych w skali roku.