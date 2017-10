Słowa posłanki PiS do protestujących lekarzy zainspirowały internautów. Zobacz najlepsze memy!

Galeria:

Memy po wypowiedzi posłanki PiS

W czwartek w Sejmie odbyła się burzliwa debata na temat służby zdrowia. Posłanka PO Lidia Gądek podkreśliła w swoim wystąpieniu, że „początkujący lekarze mogliby wyjechać do pracy za granicę, jednak wolą pozostać w rodzimym kraju”. Wówczas z sali sejmowej, a konkretnie z ust posłanki PiS Józefy Hrynkiewicz, padł kontrowersyjny okrzyk „Niech jadą!”. W rozmowie z reporterem Onetu, Hrynkiewicz powiedziała, że „jej słowa zostały bardzo źle odebrane” . – My nie możemy być nieustannie szantażowani tym, że wyjedzie ktoś, kto nie dostanie tego czego chce w danej chwili – stwierdziła posłanka PiS. – Kto w Polsce odbiera bardzo dobre wykształcenie, także medyczne, jest wolnym człowiekiem – dodała. Hrynkiewicz uważa, że „jeżeli ktoś zdobywa dobre wykształcenie i kwalifikacje na wysokim poziomie, to ma pewne zobowiązania w stosunku do społeczeństwa, które odmawiając sobie różnych innych wydatków i zaspokajania potrzeb, daje dobre pieniądze na szkolenie lekarzy” .

Od 1 października w stołecznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie kilkadziesiąt osób prowadzi głodówkę, a kolejne rozmowy z przedstawicielami resortu zdrowia nie przynoszą rezultatów. Minister Konstanty Radziwiłł apelował w trakcie poniedziałkowego posiedzenia komisji zdrowia, by rezydenci zmienili formę protestu i "udali się do domu".Środowe rozmowy z premier Szydło nie przyniosły rezultatów, wobec czego lekarze wznowili protest głodowy. Podczas spotkania Rady Dialogu Społecznego, Prezes Rady Ministrów Beata Szydło zapowiedziała, że w 2018 roku do służby zdrowia trafi dodatkowo blisko 6 mld złotych. Zapewniła też, że zarobki początkujących lekarzy zwiększą się jeszcze w tym roku. Premier poinformowała, już do tej chwili przeznaczono nadprogramowo 8 mld złotych na służbę zdrowia. Pula wynagrodzeń dla rezydentów i stażystów ma wzrosnąć o 40 proc. w 2018 roku. Słowa te nie przekonały rezydentów, którzy domagają się konkretnych zapowiedzi w sprawie zwiększenia nakładów na służbę zdrowia.