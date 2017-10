Kultowy program znika z TVP. „Nie zapłacono nam nawet złotówki”

Magazyn kryminalny „997” to jeden z najpopularniejszych programów TVP 2. Po przerwie program Michała Fajbusiewicza wrócił na antenę 5 października. Magazyn miał być nadawany co tydzień w wieczornym paśmie TVP 2. Fajbusiewicz zapowiadał, że w „997” znajdą się opisy i inscenizacje spraw kryminalnych, które nie znalazły swojego rozwiązania. Okazuje się jednak, że program został zdjęty z anteny. Jak podaje portal Wirtualne Media, 997 nie znalazło się w ramówce w tym an iw następnym tygodniu.

W mediach pojawiły się plotki, że usunięcie „997” ma związek z nagraniem prawicowego dziennikarza Witolda Gadowskiego, który twierdzi, że program ma PRL-owskie korzenie. Według medialnych doniesień decyzję w tej sprawie miał osobiście podjąć prezes TVP Jacek Kurski. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami szef Telewizji Publicznej powiedział, że „program nie został zdjęty z anteny a zawieszony na dwa tygodnie w celu dokonania koniecznych zmian w formacie” .

Słowa Kurskiego nie uspokoiły prowadzącego 997 Michała Fajbusiewicza, który podkreśla, że sytuacja jest zaskakująca. Jeszcze we wtorek spędziliśmy cztery godziny w TVP, omawiając program. Kierowano różne uwagi, ale nie odniosłem wrażenia, że dzieje się coś niepokojącego tłumaczył. – Dziennikarz powiedział, że umowa została podpisana na jedenaście odcinków. Do tej pory zrobiliśmy siedem, a nie zapłacono nam nawet złotówki. Teraz pewnie sprawa trafi do sądu, bo telewizja będzie chciała nam udowodnić, że zrobiliśmy słaby program i nie mogą go ani emitować, ani za niego zapłacić. W całej swojej 40-letniej pracy w telewizji nie spotkałem się z takim przypadkiem – powiedział Fajbusiewicz.