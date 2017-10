Żagań. Amerykańscy żołnierze musieli odwołać ćwiczenia z powodu...polskich grzybiarzy

Od kilku miesięcy w Żaganiu w województwie lubuskim stacjonują amerykańscy żołnierze. Przerzut do Polski sił sojuszniczych, który rozpoczął się w styczniu, jest pokłosiem decyzji podjętych w trakcie szczytu NATO w Warszawie. Jako pierwsi do naszego kraju przybyli wojskowi z amerykańskiej Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej. W ramach operacji Atlantic Resolve Pentagon przemieści do Polski w sumie 87 czołgów, 18 haubic samobieżnych Paladin, 419 pojazdów HMMWV oraz 144 wozów bojowych.

W ostatnich dniach żołnierze mieli odbyć na poligonie specjalne ćwiczenia z udziałem czołgów Atlantis. Szkolenia żołnierzy musiały jednak zostać odwołane. Jak podaje niemiecki dziennik „Die Tagesspiel” , okazało się, że na terenie poligonu znajdują się kilku cywilów. Byli to okoliczni mieszkańcy, którzy zignorowali tabliczki mówiące o zakazie wstępu do lasu i postanowili wybrać się na grzyby. Kiedy o całej sprawie dowiedzieli się dowódcy, postanowili przełożyć ćwiczenia ze względów bezpieczeństwa. Jednym z elementów szkolenia miało być bowiem strzelanie. – Nie chcieliśmy ryzykować, że dojdzie do tragedii. Tym bardziej, że widoczność tego dnia utrudniała mgła – tłumaczył jeden z dowódców w rozmowie z „Die Tagesspiel” .