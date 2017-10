Ile zarabiają żołnierze? MON przedstawiło dane

Dokładnie przeciętne uposażenie żołnierza zawodowego w tym roku wyniosło 4.874,53 zł. W II kwartale do tego doszły dodatki tj. 5.118 zł. Z kolei średnie wynagrodzenie cywilnego pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej to 3.707,04 zł.

Jak mówił wiceminister obrony Bartłomiej Grabski, „przez szereg lat nie podejmowano praktycznie żadnych istotnych działań, które przyczyniłyby się do realnej poprawy sytuacji osób służących i pracujących w strukturach resortu obrony narodowej”.

Grabski przypominał, że w 2016 roku prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie, który podwyższało wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej do 3,2, co przełożyło się na wzrost uposażeń żołnierzy zawodowych z 4,5 tys. w 2016 roku do ponad 4,8 tys. złotych brutto w 2017 roku.

Wiceminister obrony narodowej podkreślał, że w latach 2016-2017 liczba stanowisk pracowników wojska wzrosła o ponad 800. Jak tłumaczył, „wyraźny wzrost zatrudnienia pracowników w stosunku do lat ubiegłych jest efektem procesu tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej”.

Na koniec wiceminister podał także, że resort nie planuje zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych.