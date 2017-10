Jest decyzja sądu. MEN ma ujawnić autorów podstaw programowych

Fundacja Przestrzeń dla Edukacji złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o ujawnienie autorów, którzy stworzyli zmienione podstawy programowe. MEN odmówił podania informacji powołując się na prawo ekspertów do zachowania prywatności. Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Jak podał sąd, osoby, które wykonują zadania na zlecenie administracji publicznej i pobierają za to pieniądze pochodzące ze środków publicznych, muszą się liczyć z ograniczeniem ich prawa do prywatności. Ponadto sąd zwrócił uwagę na prawo obywateli do wiedzy, kto przygotował podstawy programowe.

Ze względu na to, że wyrok nie jest prawomocny, Ministerstwo Edukacji Narodowej może odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak informuje RMF FM, w rozprawie nie uczestniczył żaden przedstawiciel resortu.