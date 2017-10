Minister edukacji: Prezes ZNP zarabia 18 tysięcy złotych

– Jestem ministrem, która bez związków zawodowych, bez głośnych protestów, zaraz po tym, jak zostałam ministrem edukacji, mówiłam o tym, że zrobię wszystko, żeby do systemu, do subwencji oświatowej wprowadzić dodatkowe pieniądze. I to się m.in. staje. W 2018 r., czyli za kilka miesięcy, ponad miliard zł w systemie – zapowiedziała minister edukacji.

Anna Zalewska podkreśliła, że rząd nie chce likwidacji Karty Nauczyciela, jednak dąży do jej modyfikacji i ulepszenia. – Przy oświacie jest bardzo wiele podmiotów i trzeba szukać kompromisów. Kompromisów dla dobra dziecka. I całe prawo oświatowe, i podstawy programowe są właśnie po raz pierwszy nastawione na dziecko – argumentowała.

Zalewska stwierdziła ponadto, że w Warszawie „o edukację w ogóle się nie dba”. – Nie może być tak w XXI wieku, że po to, żeby zaoszczędzić na edukacji, kumuluje się roczniki, powoduje, że jesteśmy jedynym właściwie już krajem w Europie, który ma jakąkolwiek zmianowość. Za rok będzie się to pomału kończyło, dlatego że inaczej będzie płacone za to, że są dwie zmiany a inaczej, gdzie jest jedna – mówiła.

W internetowej części rozmowy minister edukacji poinformowała, że jest 11400 nowych miejsc pracy – „etatów z karty nauczyciela”. – Ja cały czas podkreślam, że jest niż demograficzny, że jest normalny ruch kadrowy – na pewno będą ludzie przechodzić na emeryturę, na świadczenia kompensacyjne i skończyły się umowy na czas określony, ale efekt przekształceń jest taki – podsumowała.