Gowin w piątek 13. ogłasza powstanie nowej partii. „Prezes Kaczyński wyrażał radość z tego poszerzenia”

– To prawda, dzisiaj ogłosimy w takich godzinach około południowych powstanie nowej formacji, pokażemy grupę inicjatywną, ale to, oczywiście, jest dopiero początek, stopniowo będą dołączać do nas kolejne środowiska, kolejni politycy, a cały projekt ujawnimy 4 listopada podczas kongresu tej odnowionej partii – zapowiadał w radiu minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Nazwę ujawnimy na kongresie. Ta nazwa jest wybrana, no ale, pani redaktor, gdybyśmy ujawnili dzisiaj wszystko, to pani redaktor by nie przyszła na kongres, a tak to serdecznie zapraszam. Oczywiście, żeby zaspokoić ciekawość – mówił.

Lider Polski Razem zdradził, jakimi wartościami będzie kierować się jego nowego ugrupowanie. – Mogę powiedzieć tylko o programie. To będzie program zdecydowanie wolnorynkowa, a równocześnie osadzony na tradycyjnych wartościach. Bo my wierzymy w gospodarce w wolny rynek, w niskie podatki, w prywatną własność, natomiast w sferze wartości trzeba stawiać na to, co sprawdzone przez tradycję, czyli na rodzinę, na patriotyzm, na wiarę – wyliczał. – Dodam jeszcze, że cały ten projekt jest elementem poszerzenia obozu Zjednoczonej Prawicy. Rozmawialiśmy na ten temat przedwczoraj z panem prezesem Kaczyńskim, wyrażał radość z tego poszerzenia – przekonywał.