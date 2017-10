Rzepecki przeszedł do klubu Kukiz'15. „PiS oderwało się od rzeczywistości”

– Bardzo się cieszę, że zasili szeregi naszego klubu, że będziemy mieli w klubie człowieka, który realizuje obietnice wyborcze, człowieka który jest wierny swoim wyborcom, który sprzeciwił się podwyżkom cen paliwa i który uważa że poseł jest równy obywateli, że żaden z posłów nie może być bezkarny i wszyscy obywatele powinni być równo traktowani, bez względu na to, czy mieszkają na wsi czy zasiadają na Wiejskiej. Dobrze Łukasz trafiłeś i cieszę się raz jeszcze, że będziesz z nami, pomożesz budować Kubie Kuleszy kluby młodych przy Kukiz ’15 – mówił Paweł Kukiz witając Łukasza Rzepeckiego w szeregach Kukiz'15.

Rzepecki podkreślił z kolei, że został wybrany na posła dzięki mieszkańcom w jego okręgu wyborczym. – To dla nich realizuję mój program, który jest dla mnie najważniejszy. Mnie wybrali ludzie, nie partie, ani politycy. Będę się skupiał na tym, żeby jak najciężej pracować w klubie Kukiz'15 i realizować swój program, który obiecałem w kampanii moim wyborcom, dlatego zdecydowałem się przejść do klubu Kukiz 15, bo jest on najbliższy mojemu programowi, który realizuję – argumentował.

Poseł stwierdził, że „PiS oderwało się od rzeczywistości”. – W klubie Kukiz ’15 jest wolność, tu nie wyrzuca się za swoje zdanie, za swój pogląd. Bardzo szanuję klub Kukiz ’15 i dlatego zdecydowałem się do niego przystąpić – podkreślił parlamentarzysta.