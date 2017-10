Gowin przedstawił nowych sojuszników. „Łączy nas przekonanie, że najważniejsza jest gospodarka”

„Polska Razem poszerza się o Republikanów, wolnościowców i samorządowców. Zapraszamy do współpracy nowe środowiska” – napisał w piątek 13 października koło południa na Twitterze Jarosław Gowin. Chwilę wcześniej przedstawił w Sejmie swoich nowych współpracowników i na wspólnej konferencji prasowej opowiedział krótko o nowym projekcie politycznym.

– Wspólnie 4 listopada ogłosimy powstanie nowego ugrupowania politycznego – zapowiedział Jarosław Gowin. – Łączy nas wiara w wolny rynek, niskie podatki, prywatną własność, a jednocześnie przywiązanie do tradycyjnych wartości takich jak naród, patriotyzm, wiara chrześcijańska. Te środowiska, które do nas dołączą, to środowisko Republikańskie, ideały republikańskie są tym, co wspólne dla nas wszystkich, to środowisko wolnościowe, to ważne środowisko samorządowe, ponieważ istotnym komponentem programu nowej partii będzie położenie nacisku na samorząd – mówił. – Wszystkich nas łączy też przekonanie, ze w polityce najważniejsza jest gospodarka – dodawał.

Kongres 4 listopada

– To prawda, dzisiaj ogłosimy w takich godzinach około południowych powstanie nowej formacji, pokażemy grupę inicjatywną, ale to, oczywiście, jest dopiero początek, stopniowo będą dołączać do nas kolejne środowiska, kolejni politycy, a cały projekt ujawnimy 4 listopada podczas kongresu tej odnowionej partii – zapowiadał w radiu minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Nazwę ujawnimy na kongresie. Ta nazwa jest wybrana, no ale, pani redaktor, gdybyśmy ujawnili dzisiaj wszystko, to pani redaktor by nie przyszła na kongres, a tak to serdecznie zapraszam. Oczywiście, żeby zaspokoić ciekawość – mówił.