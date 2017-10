Minister obrony ujawnia: Polska odparła trzy cyberataki ze strony Rosji

Minister mówił m.in. o polsko-brytyjskim traktacie obronnym, który ma być realizowany także w zakresie cyberbezpieczeństwa. – Wielka Brytania ma naprawdę duże możliwości, my budujemy dopiero wojska cybernetyczne, a zagrożenia są z każdym dniem coraz większe – tłumaczył Antoni Macierewicz. – Mieliśmy już trzeci, kolejny atak cybernetyczny ze strony Rosji, na szczęście go w Polsce odparliśmy, ale to zagrożenie wzrasta z każdym dniem – zaznaczył minister. Jak podkreślił, tego typu ataki są niebezpieczne dla całego państwa, nie tylko wojska.

Powstanie nowy rodzaj wojsk

Przypomnijmy, że na poniedziałkowym III Europejskim Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC padły ważne deklaracje dotyczące cyberbezpieczeństwa Polaków – zarówno ze strony premier Beaty Szydło, jak i ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Szef MON przypomniał o zobowiązaniach podjętych przez Polskę podczas szczytu NATO w Estonii, dotyczących cyberbezpieczeństwa właśnie. W nawiązaniu do tamtych ustaleń poinformował o konieczności utworzenia wojsk cybernetycznych i większego zaangażowania Narodowego Centrum Kryptologii w tego typu działania.

