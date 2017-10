Rakotwórcze lalki z Chin trafiły do Polski. Zostały przejęte przez Służbę Celną

Transport zabawek zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Oddziału Celnego w Częstochowie. Ładunek trafił do kraju na zamówienie przedsiębiorcy z województwa śląskiego. W trakcie kontroli celnej towaru mundurowi z Oddziału Celnego w Częstochowie dokładnie sprawdzili chińskie lalki pod kątem bezpieczeństwa produktu. I choć znak CE znajdował się na każdym opakowaniu, funkcjonariusze pobrali próbki zabawek i wysłali do laboratorium. Jak wykazały badania laboratoryjne, zabawki zawierały ogromne stężenie ftalanów, stosowanych do zmiękczania tworzyw sztucznych. W Polsce ich dopuszczalna zawartość w produktach wynosi maksymalnie 0,1 proc. W zatrzymanych zabawkach ich stężenie wynosiło od 0,2 do 5 proc.

Zatrzymany towar zostanie zniszczony lub wywieziony poza teren UE, a na wszystkich dokumentach handlowych zostanie naniesiona adnotacja, że produkt jest niezgodny z przepisami, niedopuszczony do swobodnego obrotu.

Ftalany są najtańszymi plastyfikatorami dodawanymi do zabawek. Nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, a nawet ryzyko wystąpienia nowotworów. Powoduje także zaburzenia w pracy wątroby oraz nerek. Ponieważ ftalany łatwo się wypłukują istnieje ryzyko, że dziecko połknie wraz ze śliną szkodliwą substancję.Podwyższona zawartość ftalanów jest groźna dla zdrowia, może powodować uszkodzenia wątroby i nerek, a także ma negatywny wpływ na rozrodczość.