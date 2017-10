Ostre słowa Pawłowicz o prezydencie. Mówi o upokarzaniu prezesa PiS, zemście i przeczołgiwaniu

W opinii posłanki PiS „to prezydent hamuje zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym” . – Albo jest reforma, ale jej nie ma, a pan prezydent niech dalej będzie rzecznikiem opozycji. Interes Polski jest dziś po stronie Prawa i Sprawiedliwości (...) Gdyby było tak, że to są tylko drobne sprawy, które mogą się panu prezydentowi nie podobać, to na jednym, góra dwóch spotkaniach, sprawa byłaby zakończona – powiedziała w rozmowie z telewizją wPolsce.

Pawłowicz skrytykowała również zapowiadane na poniedziałek kolejne spotkanie obu polityków. – Wydaje się, że poprawki zaproponowane przez prezesa Kaczyńskiego powinny satysfakcjonować prezydenta. Fakt, że prezes partii musi po raz kolejny wyjaśniać i uzgadniać, pokazuje, że jest to coś bardzo dziwnego – tłumaczyła.

Według parlamentarzystki „Andrzej Duda nie ma należytego szacunku do Jarosława Kaczyńskiego” . – Jest to upokarzanie prezesa Kaczyńskiego, którego prezydent nigdy nie wita w progu, mimo że jest gospodarzem. Dla siwej głowy i promotora politycznego należy się szacunek. To nie wygląda dobrze z perspektywy społecznej. Wszystko ma swoje granice. To już przestało być uzgadnianiem, ale przeczołgiwaniem. Ludzie odbierają to jako zemstę za kabaret „Ucho prezesa”. Po prostu Adrian mści się na prezesie. Ja to odbieram jako kłótliwość pana prezydenta – oceniła posłanka.

Czytaj także:

Posłanka Pawłowicz krytykuje pomysł prezydenta i dochodzi do zaskakującego wniosku