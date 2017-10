Kodeks wykroczeń wzbogacony o „blokowanie telefonicznego numeru alarmowego”. Podano szczegóły

Projekt ustawy, będący inicjatywą ustawodawczą Prezydenta RP, powstał na bazie spraw zgłaszanych do Kancelarii Prezydenta RP. Celem ustawy jest przeciwdziałanie blokowaniu numerów alarmowych, m.in. numeru 112. Ustawa powinna przyczynić się również do zwiększenia świadomości społecznej co do tego, jak istotne jest odpowiedzialne korzystanie z numerów alarmowych.

W aktualnym stanie prawnym, osoba blokująca numery alarmowe poprzez ciągłe wykonywanie połączeń na te numery, pozostaje faktycznie bezkarna, pomimo tego, że jej zachowanie może uniemożliwić osobom rzeczywiście potrzebującym pomocy zawiadomienie odpowiednich służb i uzyskanie wsparcia. Sprawca może ponieść odpowiedzialność tylko wówczas, gdy skutkiem jego działania było narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 1 Kodeksu karnego) lub gdy celem jego działania było wywołanie niepotrzebnej czynności instytucji użyteczności publicznej albo organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia (art. 60 § 1 Kodeksu wykroczeń).

Poza tym katalogiem znajdowały się zachowania polegające na wykonywaniu połączeń na numery alarmowe bez żadnego uzasadnienia. Chodzi tu w szczególności o wielokrotne dzwonienie na numery alarmowe lub nawiązywanie połączeń z centrum powiadamiania ratunkowego w celu niezwiązanym z jego funkcjonowaniem.

Wprowadzone w Kodeksie wykroczeń zmiany umożliwią zwalczanie szkodliwych zachowań, niezależnie od motywów, które skłaniają sprawcę do działania. Przepis obiektywizuje podstawy odpowiedzialności, która będzie się aktualizować dopiero w przypadku utrudnienia lub uniemożliwienia prawidłowego funkcjonowania systemu powiadamiana ratunkowego. Karalne będzie bowiem zachowanie polegające na umyślnym blokowaniu, bez uzasadnionej przyczyny, telefonicznego numeru alarmowego, przez co utrudnione zostanie prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego.

Efektem nowelizacji powinna być poprawa dostępności usługi powiadamiania alarmowego i skrócenie czasu reakcji służb ratunkowych na zgłoszenie. Zwiększy to bezpieczeństwo obywateli i ułatwi pracę tym, którzy nad nim czuwają. Wprowadzane zmiany spotkały się z szeroką aprobatą opinii publicznej oraz parlamentarzystów – w Sejmie projekt ustawy został przyjęty niemal jednogłośnie.