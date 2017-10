Symboliczny gest bohaterki Powstania Warszawskiego. Tak wsparła protestujących lekarzy

– Dla mnie to symbol, ale trudno byłoby go oddać w lepsze ręce. Dla mnie największą obawą jest to, że ten nasz wysiłek pójdzie na marne, bo ludzie wykształceni wyjadą z tego kraju. A przecież myśmy o ten kraj walczyli. Dlatego prośba - nie wyjeżdżajcie, walczmy wspólnie, przecież mamy wszystkie pokolenia razem – komentowała w rozmowie z TVN24 Anna Przedpełska-Trzeciakowska. Sanitariuszka Powstania Warszawskiego wskazała przy tym na działacza opozycji z czasów PRL, Henryka Wujca, który także pojawił się, by wesprzeć protestujących.

Trzynasty dzień strajku głodowego lekarzy rezydentów popieranego przez przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych był też dniem protestu przed Kancelarią Premiera. Demonstranci przekonywali, że nie chcą konfliktować się z rządem PiS i rozumieją najlepiej złożoność problemów służby zdrowia. Podkreślali też, że to wieloletnie zaniedbania doprowadziły do obecnego stanu. Wyrazili jednak oczekiwanie, aby obecna władza rozpoczęła z nimi prawdziwy dialog, zamiast stosować negocjacyjne sztuczki i ataki w mediach.

Na ręce zastępcy szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pawła Szrota rezydenci złożyli pismo z postulatami młodych lekarzy. Tymczasem przed Kancelarią Premiera odbywała się pikieta poparcia dla protestujących.

Przed siedzibą rządu zebrała się spora grupa. Część protestujących rezydentów była ubrana w białe fartuchy lekarskie, niektórzy mieli czarne koszulki z napisem "Protest głodowy". Pikietujący trzymali transparenty z hasłami: "Chcemy leczyć w Polsce", "Przepracowany personel naraża życie pacjenta", "Szpital bez lekarzy to tylko budynek".

Czego domagają się młodzi lekarze?