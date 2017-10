Prezydent Duda: Patrzę na UE jako na coś, co ma trwać przez dziesięciolecia, a daj Boże i przez stulecia

Prezydent przekonywał, że UE powinna być dynamiczna, czego przejawem powinna być przyspieszona integracja Bałkanów Zachodnich z UE. Uczestnicy spotkania postulowali, że warunki członkostwa we Wspólnocie powinny być jasno określone, podobnie jak terminy integracji. – Ja patrzę na Unię Europejską jako na coś, co ma trwać przez dziesięciolecia, a daj Boże i przez stulecia, i co ma mieć charakter otwarty charakter dynamiczny – wskazał Andrzej Duda.

Prezydent zaznaczył, że tak jak Wielka Brytania miała prawo podjąć decyzję o opuszczeniu Unii Europejskiej, tak nowym państwom powinna zostać otwarta możliwość do wstąpienia w szeregi krajów UE. Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) na szczycie w mieście Szekszard opowiedzieli się za szybszą integracją państw Bałkanów Zachodnich z UE.