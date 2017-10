50 najbardziej wpływowych Polaków i pierwszy w polskich mediach wywiad z Piotrem Szulczewskim. Co w nowym "Wprost"?

Nie bez przyczyny znaleźli się tuż za plecami prezydenta i prezesa PiS w zestawieniu wpływowych Polaków. Jurek Owsiak i ojciec Tadeusz Rydzyk mobilizują miliony Polaków. Wbrew pozorom wiele jest podobieństw między tymi postaciami. Choć nie wywodzą się ze świata polityki, wielu polityków próbuje się ogrzać w ich cieple. Obaj też polaryzują opinię publiczną – mają swoich zażartych wrogów, ale też zwolenników, a nawet wyznawców. Owsiak jest lepiej postrzegany przez ogół społeczeństwa. Ale ojciec Rydzyk na głowę bije go dziś wpływami politycznymi. Wysoko na liście znalazł się reżyser Patryk Vega, pojawił się też na niej Zenon Martyniuk. Ranking najbardziej wpływowych Polaków – w najnowszym wydaniu tygodnika „Wprost”.

Inwestorzy z Doliny Krzemowej nigdy nie byli w Walmarcie. Mają tyle pieniędzy, że mogą sobie kupić, co chcą, więc trudno było ich przekonać, żeby zainwestowali w aplikację, która sprzedaje taniochę – mówi Piotr Szulczewski, geniusz nowych technologii, który w siedem lat stworzył aplikację Wish wycenianą na 8,5 mld dolarów. „Wprost” publikuje pierwszy wywiad Szulczewskiego dla polskich mediów. Twórca Wish zdradza kulisy swojego sukcesu i mówi m.in. o tym, czy przeniesie swój biznes do Polski.

Wstaje codziennie o czwartej rano, wypija kawę oraz koktajl z jagód, szpinaku, banana, wody kokosowej, nasion chia, konopi, siemienia lnianego oraz sproszkowanego białka z roślin i siada do pisania. Co 59 minut jego komputer przechodzi w stan uśpienia, aby Brown mógł zrobić kilka przysiadów, brzuszków lub wymachów rękami. Tryb wczesno-poranny pochodzi z początków jego literackiej kariery, gdy za dnia pracował na dwóch etatach jako wykładowca, a po godzinach wymyślał światy, w których codzienność jest tylko całunem okrywającym prawdziwy wymiar groźnej rzeczywistości. W najnowszym „Wprost” – wszystko o Danie Brownie przed wizytą pisarza w Polsce.

Ponadto w nowym „Wprost”:

Kończą studia, wchodzą do szpitali i dopada ich rzeczywistość. Słaby sprzęt, tanie terapie, braki kadrowe. Nie tak wyobrażali sobie pracę lekarza, czyli o co tak naprawdę walczą młodzi lekarze .

. Gdy trzy lata temu chciała zakończyć pracę prezydenta Warszawy, PO powiedziała „nie”, bo bała się utraty władzy w stolicy. Na tamtej decyzji traci dziś i partia, i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Smutne przypadki HGW .

. Nadchodzi czas piłkarskiego ateizmu , bo sport się modernizuje i ze świętej wojny zmienia w część popkultury. Tylko prawdziwi kibice jeszcze nie przyjmują tego do wiadomości. To koniec fanatyzmu na stadionach?

, bo sport się modernizuje i ze świętej wojny zmienia w część popkultury. Tylko prawdziwi kibice jeszcze nie przyjmują tego do wiadomości. To koniec fanatyzmu na stadionach? Sprzeciw wobec niemieckiej polityki imigracyjnej gwarantuje dziś polityczny sukces. Liderzy przedwyborczych sondaży w Austrii i Czechach nie chcą u siebie muzułmańskich uchodźców. Jak „stara” Europa podąża za „nową”.

Jak „stara” Europa podąża za „nową”. Grzegorz Turnau skończył w tym roku pięćdziesiąt lat, rusza w trasę koncertową i – co dla jego miłośników najważniejsze – wydaje płytę. Na “L” znajdziemy nagrania sprzed lat, o istnieniu których zapomniał nawet sam artysta. A we „Wprost” – długi wywiad.

skończył w tym roku pięćdziesiąt lat, rusza w trasę koncertową i – co dla jego miłośników najważniejsze – wydaje płytę. Na “L” znajdziemy nagrania sprzed lat, o istnieniu których zapomniał nawet sam artysta. A we „Wprost” – długi wywiad. Ekspresów do kawy nie ma, a warunki sanitarne są takie, że pożal się Boże, na zdjęciach plenerowych – krzaki. Garderoby maluje się tylko wtedy, gdy ma przyjechać zachodnia aktorka – to z kolei fragment wywiadu z Beatą Tyszkiewicz z roku 1989. W tym numerze w cyklu tekstów wspomnieniowych na 35-lecie „Wprost”.

Te oraz wiele innych materiałów na łamach najnowszego wydania tygodnika „Wprost”, które 16 października trafi do kiosków i salonów prasowych na terenie całej Polski, a już w niedzielę od godziny 20:00 będzie dostępne w formie e-wydania.