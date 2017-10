Europoseł PiS ogłosił bojkot TVP Info. Wyjaśnia, o co chodzi

Przypomnijmy, że w sobotę wieczorem eurodeputwany PiS zamieścił na Twitterze lakoniczną informację „To było ostatnie zaproszenie do TVP Info, które przyjąłem” – brzmiała treść jego tweeta. Pomimo licznych próśb od innych użytkowników Twittera, profesor nie wyjaśnił, co było powodem takiego kroku.

Użytkownicy Twittera zaczęli spekulować, że mogło to mieć związek z wieczornym programem stacji „Minęła dwudziesta” lub powszechnie krytykowanym materiałem TVP dotyczącym protestu lekarzy. Wiadomo jedynie, że profesor w sobotę 15 października nie pojawił się u Adriana Klarenbacha, a krótko po godzinie 20 zamieścił w mediach społecznościowych swoją deklarację.

W końcu do burzy, jaką wywołał swoim krótkim wpisem, odniósł się sam zainteresowany. „Tych, którzy robią sensację z byle czego, uprzejmie informuję, że chodziło o grzeczność, nie o politykę” - napisał prof. Zdzisław Krasnodębski.

Prof. Zdzisław Krasnodębski to związany z PiS socjolog, filozof społeczny i publicysta. Z list tej partii został wybrany do Europarlamentu, zdobywając blisko 100 tys. głosów. W 2014 roku został członkiem rady programowej Prawa i Sprawiedliwości. W 2005 roku należał do honorowego komitetu poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. Współpracował z takimi tytułami jak „Znak”, „Rzeczpospolita”, „Fakt”, „Gazeta Polska” oraz „W Sieci”.