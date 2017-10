„Rzeczpospolita”: Kaczyński zapowiedział rekonstrukcję rządu. Nowego ministra wskaże prezydent

Jak donosi we wtorek dziennik „Rzeczpospolita”, w listopadzie ma dojść do rekonstrukcji rządu. Zapowiedział to prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas piątkowego spotkania z posłami PiS.

W piątek prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z posłami z województw świętokrzyskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Jak przypomina dziennik „Rzeczpospolita”, o tym, że w listopadzie dojdzie do oceny ministrów Jarosław Kaczyński mówił już na początku lipca w Przysusze na Kongresie Zjednoczonej Prawicy. Z informacji dziennika wynika, że Jarosław Kaczyński miał podczas spotkania z posłami PiS stwierdzić, że ogólnie jest zadowolony z dwóch lat, a ludzie w Polsce odczuwają realnie zmiany, które wprowadza rząd. Najbardziej chwalony przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości miał być minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Z relacji rozmówców „Rzeczpospolitej” wynika, że Kaczyński określał go jako jednego z „najsprawniejszych” ministrów. Gazeta donosi, że w rządzie dojdzie do zmiany na stanowisku ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Nowego szefa MSZ wskazać miałby z kolei prezydent Andrzej Duda. O swoją posadę obawiać się może ponadto minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.