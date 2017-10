Zaskakujący pomysł posła PiS. Chce wprowadzenia kartek na żywność

Od marca 2017 roku najniższa emerytura wynosi 1000 zł brutto, a więc 854 zł netto. Dla wielu emerytów jest to zbyt mało, aby zaspokoić podstawowe potrzeby. Od wielu miesięcy toczy się debata na temat tego, w jaki sposób pomóc najbiedniejszym emerytom. Rząd mówił o zainicjowaniu programu 500 plus dla emerytów, jednak z wypowiedzi minister Elżbiety Rafalskiej wynika, że przyszłość tego programu jest bardzo niepewna. Swój pomysł przedstawił również poseł PiS Tadeusz Cymański. – Seniorzy w Polsce wymagają stałej pomocy. Trzeba pomyśleć o rozwiązaniu, aby ci emeryci mieli możliwość korzystania z kartek na żywność. Oczywiście w tej kwestii najwięcej trzeba wspierać tych najbiedniejszych, którzy mają 1000 złotych świadczenia – zaproponował polityk. Cymański tłumaczył, że wielu emerytów ma bardzo ciężką sytuację finansową, a ceny żywności idą w górę, dlatego każda forma pomocy to dobra rzecz.

Młodszym czytelnikom przypomnimy, że kartki na żywność obowiązywały w Polsce w okresie PRL. Ten specjalny system kontroli dystrybucji towarów był spowodowany brakiem odpowiedniej ilości produktów na rynku. Specjalne kartki uprawniały do zakupu poszczególnych towarów m.in. cukru, mięsa czy papieru toaletowego. Dość częstym zjawiskiem była konieczność stania w długich kolejkach, bez pewności, że uda się zdobyć dany towar. Z systemu kartkowego wycofał się dopiero rząd Mieczysława Rakowskiego.