Ukraińcy pracują już w co drugiej dużej firmie w Polsce

Ukraińcy pracują w prawie co drugiej dużej firmie, co piątej średniej oraz co dziesiątej małej, wynika z pierwszej edycji raportu Personnel Service „Barometr Imigracji Zarobkowej”. W całym 2017 roku może zostać wydanych nawet 2 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy (wobec 1,26 mln w ub.r.).