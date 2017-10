Zarząd TVP zawiesił dziennikarza. „Są zastrzeżenia co do rzetelności jego materiałów”

W oficjalnym oświadczeniu TVP poinformowała, że decyzją zarządu Ziemowit Piast Kossakowski, który był odpowiedzialny za przygotowanie materiału o lekarzach rezydentach został zawieszony w wykonywaniu obowiązków na czas nieokreślony. Powodem takiej decyzji są „poważne zastrzeżenia do rzetelności przygotowanych materiałów, co pozostaje w konflikcie z kodeksem zasad etyki dziennikarskiej TVP” . Ponadto, szef portalu Samuel Pereira wystosował przeprosiny pod adresem dr Katarzyny Pikulskiej, która została przedstawiona przez autora materiału w wyjątkowo złym świetle. Ponadto, dziennikarz przeinaczył niektóre fakty z życia lekarki.

Wakacje, które okazały się misją medyczną

Pracownicy państwowych mediów zarzucili dr Pikulskiej fałsz i udawanie biednej rezydentki, podczas gdy zdjęcia z jej Instagrama i Facebooka pochodzą z zagranicznych podróży. W materiale zwrócono uwagę, że dr Pikulska pojechała na wakacje m.in. do Kurdystanu.

TVP Info przeoczyło jednak i początkowo przemilczało fakt, że spora część fotografii została zrobiona przy okazji wyjazdów na misje medyczne. Rzekome wakacje lekarki w Kurdystanie były w rzeczywistości wyjazdem na misję z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Krótka wzmianka na ten temat pojawiła się na portalu TVP dopiero po kilku godzinach od pierwotnej publikacji. Do tego czasu karuzela internetowego hejtu rozkręciła się już na dobre. Na prywatnym profilu lekarki na Facebooku pojawiły się setki komentarzy, odnoszących się do „lenistwa”, „pazerności”, powiązania z partiami politycznymi.

