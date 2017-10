Kto na prezydenta Warszawy? Wyciekły wyniki wewnętrznego sondażu PiS

Rezultaty wewnętrznego sondażu PiS publikuje portal 300polityka.pl. Wynika z niego, że Patryk Jaki wygrałby z Rafałem Trzaskowskim z PO pierwszą turę wyborów z wynikiem 29 proc. do 25. Gdyby kandydatem PiS został Stanisław Karczewski, przegrałby w pierwszej turze z wynikiem 22 proc. do 26. Obaj kandydaci ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego przegraliby jednak z reprezentantem PO w decydującym starciu: Trzaskowski otrzymałby 44 proc. do 35 w starciu z Karczewskim i 48 proc. do 36 gdyby jego przeciwnikiem był Jaki.

Patryk Jaki prezentuje ściśle konserwatywne poglądy, natomiast w stolicy poważną grupę wyborców stanowią osoby o poglądach centrowych i liberalnych. Taki kandydat byłby dla nich nie do zaakceptowania. Najprawdopodobniej w II turze zwycięży Stanisław Karczewski, który posiada opinię polityka umiarkowanego – wynika z wypowiedzi członków PiS, cytowanych przez portal PolskieRadio.pl. Zdaniem polityków, Jaki posiada duży „elektorat negatywny” mimo prac w komisji ds. reprywatyzacji, i w tym koledzy z partii upatrują powód jego porażki w decydującej turze.

Prawo i Sprawiedliwość ciągle szuka kandydata idealnego na stanowisko włodarza Warszawy, jednak obecne prognozy przemawiają mocno na korzyść Karczewskiego. Brany pod uwagę jest również Zbigniew Ziobro, ale tak samo jak Patryk Jaki, nie ma on szans, by pozyskać sympatie środowisk o liberalnych poglądach. Oficjalny kandydat PiS na prezydenta Warszawy zostanie ogłoszony na początku następnego roku.