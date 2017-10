Brutalne pobicie nastolatki w Bydgoszczy. Do sieci trafiło wstrząsające nagranie

Do internetu trafiło nagranie, na którym widać, jak nastolatka uderza pięścią i ciągnie za włosy inną dziewczynę. Ofiara napaści bezskutecznie próbuje wzywać pomoc. Całemu zajściu, do którego doszło w parku znajdującym się w pobliżu centrum handlowego przy alei Wojska Polskiego w Bydgoszczy, przyglądało się kilka osób. Żadna z nich nie zareagowała, kilka osób postanowiło nagrać bójkę za pomocą smartfonów. Stojące wokół nastolatki nie tylko nie pomogły ofierze napaści, ale wręcz dopingowały nastolatkę do zadawania kolejnych ciosów.

Wyjaśnieniem sprawy zajmuje się już bydgoska policja. – Znamy ten film. W mediach społecznościowych opisano go jako atak nieznanych sprawców, ale szkoła i rodzice pokrzywdzonej zgłosili wcześniej to pobicie, bo nagranie krążyło wśród uczniów. Udało nam się też ustalić napastniczkę. To 15-latka z Bydgoszczy – wyjaśnia w rozmowie z portalem Wirtualna Polska podkomisarz Przemysław Słomski z kujawsko-pomorskiej policji.

Z informacji policji wynika, że ofiarą napaści padła 14-latka. Powody pobicia pozostają na razie nieznane.

