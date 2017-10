Rząd zwiększył budżet budowy Muzeum Historii Polski do 659 mln zł

„Wobec zwiększenia planowanej powierzchni budynku muzeum z 24 do ok. 44,7 tys. m2 niezbędne jest wydłużenie terminu budowy z 2019 r. do 2020 r. Poprzednią wielkość powierzchni obiektu wyznaczono bez żadnych podstaw projektowych i architektonicznych. W związku z tym muszą się także zwiększyć koszty inwestycji z 310 do 659 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Gmach muzeum ma zostać wzniesiony na terenie Cytadeli Warszawskiej. Zajmie on główne miejsce na terenie Cytadeli w zespole muzealnym obok Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskiego.

„Muzeum Historii Polski to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w dziedzinie polityki pamięci i polityki historycznej. Ma prezentować zagadnienia kluczowe dla państwowości i historii Polski w perspektywie długookresowej. Jego zadaniem będzie promowanie polskiego dziedzictwa historycznego w świecie, a także dotarcie do jak największej liczby osób ciekawych historii i losów naszego państwa oraz przyciągnięcie i zainteresowanie tą tematyką ludzi młodych. Muzeum ma być centrum nowoczesnej edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej. Placówka, oprócz prowadzenia badań dotyczących dziejów Polski, powinna stać się ośrodkiem głębszej myśli i refleksji o polskiej historii” – czytamy dalej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Muzeum Historii Polski ma stać się jedną z najważniejszych i najlepiej rozpoznawalnych instytucji kultury w Polsce.