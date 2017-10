Czystka w instytutach badawczych. To pokłosie przyjętej w Sali Kolumnowej nowelizacji

Do końca września odwołano łącznie 19 dyrektorów instytutów badawczych podległych Ministerstwu Rozwoju – donosi we wtorek „Gazeta Wyborcza”. To pokłosie przyjętej w grudniu ubiegłego roku nowelizacji ustawy, która zmienia zasady wyboru szefów tych jednostek.