Wiceszef Porozumienia Rezydentów: Ubolewamy, że do protestu lekarzy podłączają się politycy

Protestujący w Warszawie rezydenci zmienili miejsce głodówki - na prośbę władz Dziecięcego Szpitala Klinicznego przenieśli się do części administracyjnej. Do głodujących lekarzy w Warszawie i Szczecinie wkrótce mają dołączyć lekarze z kolejnych miast m.in. Krakowa, Gdańska, Łodzi oraz Leszna. – Jesteśmy bardzo, bardzo zmęczeni. Jesteśmy zmęczeni przedłużającym się protestem i zamieszaniem organizacyjnym, które ma tutaj miejsce, bo zmieniło się miejsce głodówki. Głodówkę przeniesiono do pionu administracyjnego, piętro niżej – powiedział Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów. Lekarz dodał, że w późnych godzinach wieczornych protestujący dostali komunikat od epidemiologa szpitalnego o możliwym zaistnieniu zagrożenia epidemiologicznego. – W związku z tym jako lekarze sami podjęliśmy decyzję o przeniesienie protestu na poziom -1 oraz ograniczyliśmy liczbę głodujących do 20 – powiedział inny z protestujących lekarzy.

Łukasz Jankowski skomentował również kwestię podłączania się polityków do protestu. – Ubolewam nad tym, że do protestu apolitycznego podłączają i podłączyli się politycy. Nie chcieliśmy i nie chcemy tego. Nasz protest jest skierowany na dobro pacjenta. Będziemy prosili, by tego nie robili, bo lekarze i pacjenci nie mają barw politycznych. Żałuję, że nie udało nam się przebić do końca z tą apolitycznością. Chcę powiedzieć, że ten protest jest apolityczny, przynajmniej, jeśli chodzi o lekarzy. Bo lekarze i pacjenci nie mają barw politycznych – przekonywał w rozmowie z TVP wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.