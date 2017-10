Polacy nie będą płacić abonamentu RTV? Szef Rady Mediów Narodowych zapowiada zmiany

Obecnie każdy właściciel odbiornika telewizyjnego powinien płacić abonament 22,70 złotych miesięcznie, natomiast właściciel radia – 7 złotych miesięcznie. W resorcie kultury trwają teraz prace nad tym, aby abonament płacony był razem z PIT i CIT i wynosił około 8 złotych miesięcznie. Z informacji „Super Expressu” wynika jednak, że projekt ten ma nikłe szanse wejście w życie.

W rozmowie z gazetą szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański poinformował, że „trwają poszukiwania innego rozwiązania”. Jego zdaniem opłata abonamentowa powinna być zniesiona dla wszystkich, a pieniądze na finansowanie publicznych mediów pochodzić powinny z budżetu państwa.

– To byłby dobry i ciekawy pomysł, nad którym trzeba się mocno zastanowić. Byłby to projekt z korzyścią dla ludzi. Nie byłyby to opłaty indywidualne, nie absorbowałyby nikogo. Trzeba tylko przy tym zagwarantować konkretne sumy na media publiczne, zapisując w ustawie, jaka część budżetu idzie na media publiczne. Ja proponowałbym wtedy, aby zrobić zapis w tej kwestii od 2,5 mld zł do 3 mld zł rocznie – informuje Czabański.