Pawłowicz o kindersztubie prezydenta. „Do swoich rodziców nie wysyła umyślnych”

Krystyna Pawłowicz uważa, że prezydent Andrzej Duda nie ulegnie prezesowi Prawa i Sprawiedliwość w sporze o reformę sądownictwa. Zdaniem posłanki, „gdyby miał przyjąć argumenty PiS, to zrobiłby to już na drugim spotkaniu”. – A tak rozmowy trwają – tłumaczy Pawłowicz i dodaje, że przez postępowanie w taki sposób Andrzej Duda stwarza poczucie, że „zastopował proces zmian”.

W piątek odbędzie się kolejne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Według posłanki Prawa i Sprawiedliwości, prezydent Andrzej Duda nie okazuje prezesowi Kaczyńskiemu należytego szacunku. Pawłowicz stwierdziła, że „do grzeczności nie da się nikogo namówić”. – Jeśli pan prezydent nie widzi takiej potrzeby, to co zrobić? Chociaż widać, że przychodzi starsza już osoba, która mogłaby być jego ojcem, i to do tego osoba, która wypromowała go jako polityka – dodała.

– Nic by się nie stało, gdyby prezydent przyłożył do Jarosława Kaczyńskiego taką miarę jak do swoich rodziców – uważa posłanka PiS. – Na pewno do nich wychodzi osobiście i nie wysyła umyślnych. (...) Byłoby po prostu miło, gdyby tak jak wita inne starsze osoby odwiedzającego, okazał wobec prezesa Kaczyńskiego kindersztubę – dodała.