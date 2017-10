„Rzeczpospolita”: PiS przeciwko broni dla Polaków. Nie będzie zmian w prawie?

Propozycje zmian w przepisach wniosła partia Kukiz'15 we wrześniu. W przedstawianych założeniach ustawy mowa była o łatwiejszym dostępie do broni pod warunkiem ukończenia 21 lat, przejścia odpowiednich badań i niekaralności. Politycy chcieli także stworzyć jeden rejestr broni, zamiast funkcjonujących obecnie dwóch. W projektach miał być także zawarty zapis, że to prezydenci miast powiatowych mieliby wydawać zezwolenia na posiadanie broni, a nie policja, jak do tej pory.

Dziennik „Rzeczpospolita” informuje, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wskazało, iż większy dostęp do broni „może w konsekwencji mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny, jak również na wzrost wypadków z użyciem broni palnej”. Resort jest także przeciwny m.in. pomysłowi przyznawania broni dożywotnio oraz zniesieniu badań psychologicznych na rzecz zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu.

„Rzeczpospolita” informuje, że na tle innych państw obywatele Polski są kompletnie „nieuzbrojeni”. Na tysiąc polaków przypada 3,5 pozwolenia na broń. Dla porównania w Czechach jest to 30, w Niemczech - 40, a w Finlandii ponad 300.