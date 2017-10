Co spędza sen z powiek Donaldowi Tuskowi? „Budzę się i zasypiam z tą jedną myślą”

– Warto ten czas wykorzystać, żeby wspólnie pracować na rzecz interesu: i europejskiego, i polskiego. Problem w tym, że ja uważam, że interes Polski i Europy jest tożsamy. I ja to wiem. To nie moja wyobraźnia, tylko stuprocentowa pewność, że dobra przyszłość dla Polski będzie wynikała bezpośrednio z pozycji Polski w Europie, nie poza Europą. Ja się budzę i zasypiam z tą jedną myślą - co zrobić, żeby Polska nie była izolowana w Europie – zdradził szef Rady Europejskiej w rozmowie z dziennikarzem TVN24 BiS.

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział dziennikarzom w Brukseli, że nie widzi przyszłości dla projektu relokacji uchodźców. Jego zdaniem należy szukać porozumienia, które „nie będzie separowało Polski i innych krajów Grupy Wyszehradzkiej od reszty Europy”.

Do tych słów odniosła się w piątek szefowa rządu na konferencji prasowej po szczycie szefów państw i rządów UE w Brukseli.

– Przewodniczący RE Donald Tusk zmienił zdanie, miejmy nadzieję, że przy tym zdaniu pozostanie. Dalsze prace, które będą toczyły się w Radzie, zapewne zweryfikują to stanowisko – oceniła Szydło. – UE musi wypracować nową, skuteczną politykę migracyjną, która będzie zabezpieczała państwa europejskie i nie stwarzała zagrożeń – mówiła premier Beata Szydło na konferencji prasowej w Brukseli.